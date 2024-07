Cinco fatos que mostram a importância de manter as vacinas atualizadas na Caderneta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Para garantir a saúde individual e a coletiva, manter a vacinação atualizada é o passaporte mais seguro. Para orientar quais vacinas são indicadas para cada idade e registrar as doses aplicadas, o Ministério da Saúde atualizou a Caderneta da Criança em 2024, incluindo as vacinas contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação. A impressão e distribuição dos exemplares em sua versão física foi retomada após ser interrompida há quatro anos.

Para que essa ferramenta valiosa tanto para os pais e responsáveis, quanto para os profissionais de saúde esteja cada vez mais presente, a atual gestão do Ministério da Saúde retomou o envio para os estados. Atualmente, todas as regiões do Brasil já foram contempladas com um total de 3,2 milhões de exemplares. Neste segundo semestre, uma nova remessa será enviada aos territórios, totalizando 6,5 milhões de cadernetas.

A caderneta serve como um registro de saúde abrangente para crianças até 9 anos, incluindo o histórico de vacinação e orientações sobre desenvolvimento físico e mental, além de aspectos da educação, direitos garantidos e prevenção a violências para fortalecer as ações intersetoriais. Informações consideradas fundamentais para garantir o pleno desenvolvimento de todas as crianças.

1 – Proteção individual contra doenças

Vacinas são uma das formas mais eficazes de proteção contra doenças infecciosas graves, como sarampo, poliomielite, hepatite B e tétano. Manter a Caderneta da Criança atualizada garante que a pessoa esteja protegida contra essas doenças.

2 – Proteção da comunidade

Quando a maioria da população está vacinada, a propagação de doenças é reduzida, protegendo aqueles que não podem ser vacinados, como bebês, pessoas com sistemas imunológicos comprometidos e alérgicos a componentes da vacina.

3 – Prevenção de surtos e epidemias

A manutenção de altas e homogêneas coberturas vacinais é essencial para evitar surtos e epidemias de doenças preveníveis por vacinas. Isso é especialmente importante em uma era de mais possibilidade de viagens internacionais frequentes, onde doenças podem se espalhar rapidamente.

4 – Redução de custos de saúde

Prevenir doenças por meio da vacinação é muito mais econômico do que tratar infecções. Custos associados a hospitalizações, tratamentos médicos, perda de produtividade e complicações a longo prazo podem ser evitados com um programa de vacinação eficaz.

5 – Cumprimento de requisitos legais para viagens

Alguns países exigem determinadas vacinas para permitir a entrada em seu território. O Certificado Internacional de Vacinação, emitido gratuitamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é o documento brasileiro utilizado para comprovar a vacinação.

Quem vai viajar para o exterior deve consultar se o país de destino exige alguma vacina. Caso o voo tenha escala ou conexão, é importante conferir todos os países por onde passará.

Distribuição da Caderneta da Criança

O Ministério da Saúde realiza a distribuição para todas as 26 secretarias estaduais e do Distrito Federal, bem como para todas as secretarias municipais de saúde das capitais e para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A nova edição também apresenta uma mudança nas cores de capa – de azul para verde, na versão para os meninos, e de rosa para roxo no caso das meninas.

O cálculo para distribuição do material contempla uma margem de segurança para eventualidades como enchentes, deslizamentos, incêndios ou outras perdas ou extravios – uma preocupação da pasta com a promoção da saúde da criança em todos os territórios e em quaisquer condições. Os responsáveis por crianças que passarem por essas situações podem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde ou à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde de sua localidade para solicitar outro exemplar.

Os conteúdos educativos da Caderneta já estão disponíveis no aplicativo Meu SUS Digital. Em breve, será lançado um aplicativo da Caderneta Digital da Criança.