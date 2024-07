Sebrae Nacional abre processo seletivo com preferência para pessoas negras

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com o compromisso de promover ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abre, nesta segunda-feira (22), as inscrições de processo seletivo, com preferência, para pessoas negras. Ao todo são 11 vagas imediatas, com formação de cadastro reserva para todos os cargos. Os salários variam de R$ 14,9 mil a R$ 18,7 mil, mais benefícios.

A contratação para as vagas destinadas a cada perfil será preferencialmente para pessoas candidatas negras. Não havendo pessoas aprovadas nesse perfil, o provimento da vaga será via ampla concorrência.

Os interessados devem ter graduação e pós-graduação completas, além de experiência comprovada. A depender da vaga, exige-se formação em determinadas áreas. As fases do processo seletivo incluem prova de conhecimentos, que estão previstas para o dia 8 de setembro, na capital federal. Além disso, haverá análise curricular e documental e entrevista por competências.

O edital está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As oportunidades incluem diversas áreas de formação para integrar as unidades do Sebrae Nacional, com sede em Brasília (DF). Os aprovados no processo seletivo vão ter jornada de 40 horas semanais, em regime CLT. Algumas vagas exigem nível superior em qualquer área do conhecimento, mas a maioria requer cursos específicos. Confira formações exigidas: Eventos, Estatística, Turismo, Marketing, Cerimonial e Protocolo, Gestão de Projetos, Relações Públicas, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Design de Produto, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Usabilidade, Interação Humano-Computador (IHC), Design de Experiência do Usuário, Design de Interfaces, Direito, Direito Legislativo

Direito Tributário, Direito Empresarial, Tecnologia da Informação, Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, Infraestrutura de Tecnologia, Banco de dados e Segurança da Informação.