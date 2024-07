No Acre, meninos de 14 anos viajam 2 dias de barco para participar dos Jogos Escolares

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Oito adolescentes com idades em torno de 14 anos e três adultos iniciaram na última segunda-feira (14), no Jordão, uma verdadeira saga no rio Tarauacá, numa viagem de dois dias para jogar os Jogos Escolares em Rio Branco.

De acordo com informações recebidas pelo ac24horas, os oito menores de idade são jogadores de futsal e disputariam esta semana em Rio Branco, o primeiro jogo nos Jogos Escolares – competição promovida pela Secretaria de Educação do Acre (SEE). No entanto, ao contrário de competidores de outros municípios de difícil acesso que viajam de avião, a secretaria disponibilizou para os jogadores e comissão técnica um bote de alumínio.

Alunos que estavam na viagem relataram aos pais que boa parte da viagem se deu praticamente puxando o bote no rio Tarauacá, já que o manancial está com nível baixo histórico para o período. “Sou pai e acho um crime fazer essa viagem nesse frio seco com essas crianças, sem qualquer salva vidas ou enfermeiro. O rio é muito raso, tem muitas pedras e arraias. E se acontecer algum acidente?”, questiona o homem, que não quis dizer o nome temendo que a denúncia atrapalhe o rendimento do filho no campeonato.

Não bastasse o desgaste da viagem, ao desembarcar em Tarauacá na última quarta-feira (16), o time tomou conhecimento de que o início dos Jogos Escolares foi adiado para a próxima semana (22), e que sua primeira partida no campeonato só deve ocorrer na quarta (24).

“Na terça-feira (23) vão pegar o ônibus pra Rio Branco, passam 4 dias na capital e voltam pra Tarauacá, pra passar mais 3 dias arrastando barco até Jordão”, disse o denunciante.

Até lá, o pai pontou que os meninos e os acompanhantes estão sendo bem assistidos pela Secretaria de Educação, com boa hospedagem em hotel e alimentação.

Procurada pela reportagem, a assessoria da SEE disse que a viagem de barco ocorreu por um problema logístico, e que a volta dos alunos e da comissão para Jordão possivelmente será feita de avião.