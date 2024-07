Acusado de executar dependente químico a tiros vai ser julgado pelo Tribunal do Júri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Juri Rio Branco, vai aguardar apenas que acusação e defesa se manifestem através de suas alegações finais para poder marcar a data em que o réu Romildo Rodrigues de Oliveira, será julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Crime.

O acusado irá responder por homicídio qualificado pela morte do dependente químico Leonilson Araújo de Alcântara, de 31 anos de idade à época do crime, em 2022 na Vila Betel.

Anúncios

Por volta das 20 horas do dia 1º de abril de 2022, Leonilson Araújo caminhava pela Rua Lili Cadaxo, no conjunto Vila Betel, na Estrada do Calafate, quando foi surpreendido por dois homens armados que passaram a disparar em sua direção. A vítima ainda correu até o Beco do Trapiche, onde caiu e já estava morto quando as primeiras pessoas chegaram par tentar ajudá-lo.

A polícia demorou para chegar à provável motivação para o crime, já que apesar de ser usuário de drogas Leonilson, conhecido por “Léo”, não tinha envolvimento com nenhuma facção criminosa. Foi apurado que ele teria contraído uma dívida com um certo traficante e como demorou a quitar o débito acabou sendo assassinado.