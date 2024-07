Município de Porto Walter registra aumento nos casos de hepatite

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em 2023, Porto Walter teve 163 casos de hepatites. Já até julho de 2024, foram confirmados 203 casos. A maior parte dos infectados tem o tipo B da doença.

Neste Julho Amarelo, o município está intensificando as buscas pelos pacientes. “Estamos trabalhando para identificar pessoas já infectadas e iniciar o tratamento. Busquem as unidades de saúde”, avisa a enfermeira e coordenadora de vigilância epidemiológica do Município, Jamila Ferreira da Silva.

O município, onde já vivem pessoas que receberam transplante de fígado por causa das hepatites, conta com um sistema de saúde descentralizado, permitindo que o tratamento e o acompanhamento dos pacientes sejam realizados na localidade com a participação de enfermeiros, médicos e farmacêuticos. A Central Única assegura o acesso aos medicamentos para os pacientes. Em casos que requerem avaliação especializada por um infectologista, os pacientes são encaminhados para Cruzeiro do Sul.

“A nossa preocupação é encontrar todos os pacientes infectados pela hepatite B para que possam iniciar o tratamento o mais rápido possível”, salientou a coordenadora. “É importante lembrar que a hepatite B é uma doença silenciosa, e muitas pessoas vivem com a doença sem saber. Por isso, é fundamental realizar o teste”, alertou Jamila.

No dia 31 de julho, a campanha Julho Amarelo será encerrada na Praça dos moto-táxis no centro da cidade. Quem fizer o teste rápido para a detecção de hepatites, vai concorrer a prêmios. ” A campanha inclui um sorteio de prémios para quem realizar o teste rápido para hepatite B, HIV, sífilis e hepatite C. O teste é simples, rápido e indolor, bastando uma gota de sangue. Em poucos minutos, o resultado estará disponível. Convidamos toda a população de Porto Walter a participar na campanha do Julho Amarelo. Faça o teste e proteja a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama”, concluiu.