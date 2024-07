Carlinhos Mendigo é solto após ser preso por atraso de pensão, mas quer negociação de dívida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Carlos Alberto da Silva, conhecido como Mendigo, ganhou liberdade após ter passado 30 dias preso por atrasos na pensão do filho que teve com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. A dívida chegou a R$ 246,9 mil.

De volta à vida aqui fora, ele pediu uma nova negociação da dívida, já que não consegue pagar o valor estipulado pela Justiça. O filho de Carlinhos é hoje um jovem de 14 anos.

“A minha maior bênção parece que se tornou a minha maior desgraça, com o perdão da palavra, eu amo meu filho, não vejo meu filho já faz seis anos. Fiquei seis anos brigando na Justiça para uma redução de pensão. Quando eu saí do ‘Pânico’, eu não trabalhei mais, eu tinha meu apartamento, tinha… Mas não consegui mais pagar de acordo com o valor anterior”, contou ele durante entrevista ao “Pânico“, na Jovem Pan, que foi publicada nesta quinta-feira, 18.

O comediante participou da trupe do “Pânico” na Band de 2003 a 2007 e na RedeTV! entre 2015 e 2017.

Ainda durante a conversa, o humorista disse que a ex-companheira não teria cumprindo com o acordo de liberar a criança para os encontros que já haviam sido combinados.

“Assinamos acordos duas vezes, eu buscava o meu filho… Eu tenho 20 boletins de ocorrência porque eu buscava ele e não conseguia ver. Tinha o direito de ver quinzenalmente, mas chegava no dia e ela não entregava, mas nada acontecia”, afirmou ele.

“Quando eu saí do emprego, aquela pensão ficou alta para eu pagar, eu entrei com o pedido de revisão, mas só foi revisada depois de seis anos, mas não foi para um valor que era adequado ao meu salário, eu não conseguia pagar, mas continuei mandando de acordo com o que eu podia, mas era um valor ótimo”, relembrou o humorista.

“Eu estou desempregado faz seis anos, indo para sete, sem fonte de renda, pagando um valor que eu não consigo pagar. É impossível! Não tem pilantragem, eu sempre lutei pelo direito de ser pai, pois eu não tive o meu pai. Eu sou guerreiro”, continuou ele.

Carlinhos Mendigo lamentou ter sido preso por não ter condições de pagar o valor estipulado pela Justiça.

“Eu nunca tinha entrado em uma delegacia, eu fui entrar depois que nasceu a maior benção da minha vida, que é o meu filho. Eu não vejo o meu filho faz seis anos, ele não quer mais me ver. Mas eu estou na luta para vê-lo, eu não vou desistir”, insistiu o humorista, que encontra-se em situação de desemprego.

“Eu quero pagar pensão, eu sei que meu filho precisa, mas tem que ser algo justo. Eu tenho muitos amigos que podem me ajudar, que estão me ajudando, mas eu estou morando de favor, comendo de favor”, completou o artista.

