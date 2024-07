Acreano de 17 anos fará teste no Grêmio de Porto Alegre (RS)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hoje, 19 de julho, comemora-se o Dia do Futebol e ao que tudo indica, os talentos acreanos no esporte ganharam uma nova porta de acesso aos grandes times: a escolinha de futebol Passaporte para Vitória, do Instituto Léo Moura, instalada e mantida no Acre por emendas destinadas pelo senador Alan Rick. José Gladson, de 17 anos, é aluno do núcleo da Cidade do Povo desde que a escolinha foi instalada em Rio Branco, em 2022, e fará teste no Grêmio.

“Comecei a postar meus vídeos, os meus amigos até me zoaram (sic) me chamando de “mídia”, mas ouvi o conselho dos professores e continuei. Agora surgiu a oportunidade através aqui do Instituto Léo Moura para fazer esse teste no Grêmio. Vai ser no mês que vem” – contou Gladson.

O jovem, filho da doméstica Alcirinha Costa e do pastor José Francisco, já atuou na base dos times Atlético Acreano e Independência e conta que o sonho é jogar competições nacionais. “O futebol trouxe a esperança de mudar a realidade de vida da minha família. Como viram sou de família humilde aqui da Cidade do Povo e essa é uma ótima oportunidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vou realizar o meu sonho.” – disse.

O senador explicou que além de Gladson, a escolinha atende 420 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, meninos e meninas, no núcleo da Cidade do Povo, em Rio Branco. Disse ainda que o projeto também já foi instalado em Cruzeiro do Sul e está em expansão. “Com as vagas que estamos abrindo em Sena Madureira, Mâncio Lima e Senador Guiomard, atenderemos 1.400 alunos em 5 núcleos. Em breve, também instalaremos mais um em Rio Branco, este funcionará no CIEC da Estação Experimental que está sendo reconstruído com emenda do nosso mandato, e outro em Epitaciolândia”. – disse.

A escolinha de Mâncio Lima, citada pelo parlamentar, será a primeira do projeto instalada em território indígena. Será na Aldeia Puyanawa.

“Nosso objetivo é expandir ainda mais e criar mais oportunidades para talentos como o do Gladson. E, para além disso, o projeto forma cidadãos, incentiva os alunos a se dedicarem na escola, a serem bons filhos… o futebol, o esporte, tem esse poder de transformação social em todos esses aspectos. Por isso, continuaremos trabalhando para a manutenção das escolinhas e para a instalação de novas, em mais cidades do nosso estado.” – colocou o senador que também desejou sorte ao jovem Gladson.