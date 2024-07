Vice-prefeito Henrique Afonso será chefe de gabinete de Mailza Assis

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, será chefe de gabinete da vice-governadora do Acre, Mailza Assis. Ele vai permanecer em Cruzeiro até dezembro, quando acabará seu mandato junto com o de Zequinha Lima. Em seguida, mudará para Rio Branco para assumir o cargo.

Henrique é evangélico como Mailza e é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele já foi do PCdoB, PT, PV, PSDB, PSD e recebeu convite do deputado estadual Pedro Longo para se filiar ao PDT. Henrique, já foi vereador de Cruzeiro do Sul e deputado federal por três mandatos.