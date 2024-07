Empresários do Acre recebem curso para elevar potencial exportador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Empresários do setor de alimentos da indústria acreana receberam nessa quarta-feira, 17, qualificação para fomentar oportunidades de gerar renda e empregos de melhor qualidade, por meio do comércio exterior. O treinamento foi realizado na sala de reuniões da Federação das Indústrias do Acre, em Rio Branco.

A iniciativa se deu a partir de um ciclo de atividades desenvolvido pela Associação do Mercado Alimentício do Brasil (Abimapi), visando fortalecer a cultura exportadora e uma rede de apoio para que indústrias de pequeno, médio e grande porte do Acre possam ter acesso a novos mercados.

Anúncios

Para o diretor internacional da Abimapi, Rodrigo Iglesias, a Amazônia oferece um enorme potencial de inovação para as empresas do Norte brasileiro. Durante sua palestra, Iglesias afirmou que o Acre, em especial, precisa aproveitar sua posição geográfica privilegiada como vantagem competitiva em termos de logística.

“É uma indústria inovadora, por estar dentro da Amazônia e ter produtos como a castanha, com sabores que contribuem para mostrar um Brasil diferente. O sabor diferenciado pode dar esse destaque no mercado internacional”, acrescentou.

Ainda de acordo o representante da Abimapi, além do Peru e da China, os empresários acreanos precisam focar na exportação de alimentos para a costa oeste dos Estados Unidos, “uma das regiões mais ricas do mundo, que precisa de alimentos”.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou o conteúdo apresentado durante o encontro, evidenciando a questão dos desafios de negociações internacionais, as dificuldades culturais e a seleção de mercado regulatório. “Certamente as etapas de treinamentos deixam o empresário acreano mais preparado para enfrentar os desafios impostos, principalmente na competitividade. Queremos agradecer a presença da Abimapi, que, através do Rodrigo Iglesias, vem ajudando o governo do Acre sempre que solicitado”, acrescentou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre