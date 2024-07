São Paulo vence Grêmio e volta ao G4 em noite com lesão feia e sufoco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com boa dose de sofrimento nos minutos finais, o São Paulo conseguiu fazer a lição de casa diante de um MorumBis lotado, venceu o Grêmio por 1 a 0 e se recolocou no G4 do Campeonato Brasileiro. Lucas marcou o único gol do jogo, que ficou marcado por uma grave lesão envolvendo o meio-campista Alisson e uma blitz gaúcha com direito a expulsão nos minutos finais.

Com o resultado, o time de Luis Zubeldía avançou aos 30 pontos e ultrapassou o Bahia, que perdeu para o Cuiabá no último final de semana, pelo saldo de gols. Os gaúchos, por outro lado, seguem afundados no G4 com 11 pontos.

Os dois clubes voltam a jogar no domingo (21). O São Paulo encara o Juventude em Brasília, enquanto o Grêmio recebe o Vitória em Caxias do Sul.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi de total domínio paulista. O Tricolor não demorou para superar a barreira gaúcha, abriu o placar com Lucas e, por detalhes, não ampliou o marcador antes do intervalo. Completamente dominado e acuado, o Grêmio só assustou nos minutos finais com Pavón, que errou o alvo.

Na maluca etapa final, o Grêmio sufocou um São Paulo que viu Alisson se machucar. A lesão do meio-campista, somada ao panorama gaúcho na tabela do campeonato, fez os visitantes se lançarem de vez ao ataque. Para delírio dos torcedores, Rafael mostrou segurança e, mesmo sem o expulso Igor Vinícius nos minutos finais, os mandantes conseguiram a vitória.

Gols e destaques

Início emperrado. A partida começou com um São Paulo ofensivo e tentando, sem grande sucesso, invadir a defesa gremista. Acuados, os gaúchos até engataram alguns contra-ataques em bobeadas do rival, mas não conseguiram aproveitar diante da agilidade, principalmente, de Ferraresi.

Chuta, Lucas! Em meio ao bloqueio azul, preto e branco, coube a um dos principais jogadores do Tricolor fazer a diferença: Lucas. O camisa 7 definiu uma investida que começou com lançamento de Ferreirinha e passou por rebatida de Rodrigo Ely antes de parar nos pés de Alisson, que acionou o companheiro. Lucas, de fora da área, bateu cruzado e estufou as redes: 1 a 0.

Ferreirinha e Bobadilla assustam. O gol não diminuiu o ímpeto do São Paulo, que voltou a atacar e passou perto de ampliar antes dos 30 minutos. Primeiro, um inspirado Ferreirinha limpou o lance pela esquerda e quase marcou contra seu ex-clube, e depois Bobadilla ficou no quase em finalização de fora da área.

Pavón responde. O Grêmio reagiu nos minutos finais do 1° tempo explorando, principalmente, o lado esquerdo defensivo do adversário. Foi desta maneira que Pavón recebeu, cortou para dentro e bateu com categoria ao gol de Rafael — o são-paulino até se esticou, mas a bola foi para fora.

Lesão feia agoniza São Paulo. O 2° tempo começou com um cenário totalmente diferente: os visitantes conseguiram impor um ritmo frenético aos mandantes, que perderam uma de suas principais peças de modo dramático: Alisson, ao cortar um passe de Soteldo na defesa, prendeu a perna no gramado do MorumBis e caiu gritando de dor. O meio-campista foi rapidamente atendimento pelos médicos e precisou ser substituído por Wellington Rato — Calleri sentiu dores e também acabou deixando o campo mais cedo.

Gaúchos ao ataque. A contusão do camisa 25 deu ainda mais coragem ao Grêmio, que passou a pressionar o rival em busca do empate — e sempre explorando os lados do campo. Pela direita, Dodi aproveitou corte errado da defesa e obrigou Rafael a trabalhar. Pela esquerda, o mesmo Dodi deixou Ferraresi no chão e serviu Carballo, que errou a cabeçada.

Como assim, André Silva? O São Paulo teve uma chance clara de ampliar o placar e acabar com o sufoco, mas não conseguiu aproveitar: André Silva, sem qualquer tipo de marcação, arrancou ainda do campo de defesa e, na hora de passar a bola, resolveu finalizar e errou o alvo, para desespero dos torcedores no MorumBis. Para a sorte do substituto de Calleri, o placar se manteve inalterado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1×0 GRÊMIO

Data e horário: 17 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Alex dos Santos e Bruno Muller

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Igor Vinícius, Luis Zubeldía, Lucas, Rafael, Ferreirinha (SPO); Pepê, Villasanti (GRE)

Cartões vermelhos: Igor Vinícius (SPO)

Gols: Lucas (SPO), aos 9 min do 1° tempo

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Bobadilla e Alisson (Rato); Lucas (Galoppo), Luciano (Nestor), Ferreira e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Natã (Ronald) e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Dodi (Gustavo Nunes); Soteldo, Galdino (Nathan) e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Alexandre Mendes