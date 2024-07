Rochelle, de “Todo Mundo Odeia o Chris”, encontra sua voz no Brasil; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz Tichina Arnold, muito lembrada por interpretar Rochelle no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no Brasil como uma das convidadas do evento geek Sana 2024, realizado entre 12 e 14 de julho, em Fortaleza.

A atriz teve um encontro com a dubladora da personagem, Guilene Conte, no domingo (14/7). Elas, que se encontraram pela primeira vez, fizeram sessão de dublagem ao vivo. O encontro foi publicado em um vídeo nas redes sociais do evento e da dubladora. Tichina também arriscou a famosa frase em português “Meu marido tem dois empregos”. Veja o vídeo abaixo:

Essa é a primeira vez que a atriz vem ao Brasil, mas ela já disse outra vez amar o país.

Não só Tichina ama o Brasil

Além de Tichina, o ator Vicent Martella é outro que adotou a bandeira verde e amarela. Ele, que interpretou o Greg, amigo branco do Chris, ainda é muito lembrado pelas frases do personagem, como “Cara, ela tá tão na sua”, e, em abril, veio ao país.

O ator inclusive já se considera brasileiro: “Tirei foto com um cachorro caramelo, sou oficialmente brasileiro!”, escreveu em suas redes sociais. “Obrigado pela viagem incrível, voltarei em breve Brasil”, afirmou.