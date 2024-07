PT declara apoio à pré-candidatura de Leila Galvão em Brasileia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A direção do Partido dos Trabalhadores (PT) de Brasileia, junto ao secretário de articulação do PT/Acre, Cesário Braga, reuniu-se nesta terça-feira, 16, para dialogar com a pré-candidata a prefeita Leila Galvão (MDB).

Durante o encontro, o presidente do PT de Brasileia, Joãozinho, comunicou a decisão partidária de retirar a pré-candidatura da vereadora Marinete Mesquita para apoiar Leila Galvão. “Sempre dialogamos que nossa pré-candidatura era para somar forças e que estaríamos juntos buscando o melhor para Brasileia. Neste momento, o melhor caminho é com a Leila”, declarou Joãozinho.

Anúncios

Os pré-candidatos a vereadores do PT presentes reafirmaram essa posição, destacando a importância da unidade no campo de oposição para apresentar um projeto coeso contra a atual gestão, que é mal avaliada e suspeita de desvios.

Cesário Braga, dirigente do PT/Acre, também confirmou o apoio do PT a Leila Galvão, colocando à disposição os quadros do partido para compor a chapa majoritária como vice. “Temos um grande histórico de vitórias eleitorais em Brasiléia e quadros extremamente qualificados para essa missão. Viemos para somar e temos interesse em indicar o candidato a vice, mas isso não será uma imposição ou condicionante para o apoio”, afirmou Braga.

Leila Galvão expressou sua gratidão pela confiança do PT e reafirmou seu compromisso com a população de Brasiléia. “Agradeço ao PT pela confiança. Vamos trabalhar juntos para oferecer uma administração melhor, mais transparente e ver nosso município ser bem cuidado”, finalizou.