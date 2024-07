Coronel Marta Renata é oficializada primeira mulher no subcomando da PM no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após anunciar nas redes sociais, o governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 17, a nomeação da coronel Marta Renata no cargo de subcomandante da Polícia Militar Acreana. Nos 108 da PM, é a primeira vez que uma mulher assume o posto.

Marta Renata é formada nos cursos de Letras e Direito, concluídos na Universidade Federal do Acre (UFAC). Além disso, possui especialização em Língua Portuguesa e Ensino, também pela UFAC. No âmbito militar, é Especialista em Segurança Pública pela Polícia Militar da Paraíba (2014) e concluiu o Curso Superior de Polícia pela Polícia Militar do Paraná (2023)

NO mesmo decreto, foi publicada a exoneração do coronal Emílio Virgílio, que ocupava o cargo de subcomandante da PM desde janeiro do ano passado.