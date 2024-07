Disputar o torneio mais antigo do mundo e defender as cores da bandeira nacional são o sonho de todo jogador sul-americano. A luta pelo troféu mais cobiçado do continente será intensa e, como em toda edição, os torcedores serão premiados com jogos inesquecíveis e resultados inesperados. No entanto, não é só a qualidade coletiva que ganha jogos, o talento individual é capaz de mudar tudo em um lance.

Os países mais tradicionais no futebol, Brasil, Argentina, Uruguai, são os celeiros dos craques mais reconhecidos do planeta. Foi da América do Sul que saíram os principais nomes da modalidade: Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho… a lista é longa e comprova a fertilidade das terras do sul.

Por isso, todas as atenções estão voltadas para os jogadores, são eles que escrevem as histórias mais memoráveis do esporte. A torcida, os jornalistas e as casas de apostas já têm os seus favoritos, e existem dois nomes que soam como unanimidade, são eles: Lionel Messi e Vinicius Júnior.

Os craques das seleções mais importantes destacam-se entre tantos outros atletas extraordinários. As apostas da Copa América que envolvem os prêmios individuais, como Melhor Jogador e Artilheiro, apontam para Messi e Vini como os principais candidatos a destaque do torneio.

No entanto, existe uma lista de craques que estão prontos para mostrar seu valor e roubar a cena na Copa América. A seguir, conheceremos quais são os principais nomes que disputarão o certame. Confira:

Lionel Messi – Melhor Jogador e Artilheiro

O jogador que conseguiu entrar na disputa de melhor futebolista da história, sentando-se à mesa com Pelé e Maradona. Durante sua carreira, Messi encantou o mundo jogando pelo Barcelona. Foram temporadas inesquecíveis, como a que anotou 91 gols em apenas 69 jogos, uma média de 1,31 gol por partida.

Na reta final da carreira, o argentino conseguiu alcançar o seu principal objetivo: ser campeão com a seleção. Messi liderou a Argentina na campanha da Copa América 2021, que terminou com vitória sobre o Brasil em pleno Maracanã e título. No ano seguinte, ele foi eleito o Melhor Jogador da Copa do Mundo do Catar, na qual também terminou como campeão.

Não restam dúvidas, Messi chega a mais uma Copa América com vontade de seguir vencendo e dando alegrias aos argentinos. Ainda que esteja nos últimos anos como profissional, o craque mostra que a idade não é um problema para um gênio e segue sendo fundamental para a seleção.

Vinicius Júnior – Melhor Jogador

Ser o melhor jogador do maior time de futebol do mundo não é para qualquer um. E foi exatamente o que Vini Jr. fez na atual temporada. O atacante foi peça fundamental do Real Madrid para conquistar a Liga Espanhola, com alguma facilidade, e vencer o 16º título da Champions League dos Merengues.

Após anos de crescimento constante, Vinicius parece estar chegando próximo da sua melhor versão. Um velocista imparável, um driblador criativo e objetivo, e de cara para o gol um finalizador confiável. Na conquista da Champions League, o camisa 7 anotou dois gols contra o Bayern de Munique, na Alemanha, e também deixou o dele na final contra o Borussia Dortmund.

Vinicius Júnior chega à Copa América como o destaque da seleção brasileira e líder da renovação do time, que deixa para trás a Era Neymar, onde o talento do atacante santista não conseguiu alcançar resultados coletivos. O objetivo de Vini é devolver o Brasil ao caminho das conquistas e o torneio é uma excelente oportunidade para começar.

Endrick – Revelação da Copa América

A jovem estrela do Real Madrid terminou sua vitoriosa passagem pelo Palmeiras com títulos e recordes. Endrick, com apenas 17 anos, foi o destaque do clube alviverde na extraordinária campanha do título Brasileiro de 2023. O atacante foi figura essencial na incrível vitória de virada sobre o Botafogo, que ganhava de 3 a 0 e viu o Palestra virar para 4 a 3 com dois gols do garoto.

O início na seleção brasileira também foi arrasador e, na Copa América, o jogador terá um papel principal na renovação do time e das esperanças dos torcedores. Ao lado de Vinicus Júnior, Rodrygo e Bruno Guimarães, Endrick terá a oportunidade de começar a escrever uma história vencedora com a amarelinha.

O torneio mais importante do continente será uma disputa de estrelas. Todas as seleções contam com jogadores capazes de desequilibrar uma partida e mudar a sorte do seu time. Alguns elencos, como o argentino e o brasileiro, contam com nomes mais relevantes no cenário internacional, e com habilidades que podem conduzir ao título.