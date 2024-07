Abertas 420 vagas remanescentes para graduações em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A pró-reitoria de graduação da Universidade Federal do Acre (PROGRAD) publicou edital nesta terça-feira (16) abrindo a ocupação de 420 vagas remanescentes em cursos de graduação nos campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O critério de avaliação será os resultados obtidos nos Exame Nacional do Ensino Médio em 2021, 2022 e 2023.

De acordo com o quadro de distribuição de vagas do edital, para Rio Branco estão disponíveis vagas para as graduações em Ciências Sociais, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – Espanhol, Letras – Francês, Letras – Inglês, Letras – Língua Portuguesa, Letras – Libras, Matemática, Música, Química, Saúde Coletiva e Teatro. Para o campus de Cruzeiro do Sul estão disponíveis vagas para Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Letras – Espanhol, Letras – Inglês e Pedagogia.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, até às 23h59min do dia 21 de julho de 2024. As inscrições podem ser feitas no site da UFAC.

O edital é o número 23/2024 e pode ser consultado clicando aqui.