MapBiomas: Acre apresenta 69% de redução no desmatamento

Na próxima quinta-feira, 18, às 10h da manhã, o MapBiomas vai apresentar o terceiro evento da série de webinários estaduais do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil – RAD2023, com foco nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Roraima.

Transmitidos por meio do Canal do MapBiomas no YouTube, os webinários são um desdobramento do RAD2023, lançado em 28 de maio deste ano, que oferece uma análise abrangente do desmatamento no Brasil.

É o quinto ano do raio-x mais completo do desmatamento em todos os biomas brasileiros desde 2019 a 2023, com análises para diferentes recortes territoriais e categorias fundiárias.

Entre os destaques do Relatório, estão dados que apontam que em 2023 o desmatamento no Brasil caiu 11,6% com relação ao ano anterior. Na Amazônia, houve redução de 62,2%.

No Acre, a redução do desmatamento apontada no Relatório para esse período é de 69,0%. Foram 92.677 km² de área desmatada em 2022 contra 28.707 km² em 2023.

O Brasil perdeu nos últimos 5 anos cerca de 8.558.237 há de vegetação nativa. Isso equivale a 2 vezes a área do estado do Rio de Janeiro.

O desmatamento por pressão da Agropecuária responde por mais de 97% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos cinco anos.

A região AMACRO, que reúne parte do Amazonas, Acre e Rondônia, registrou uma queda de 73,6% no desmatamento em 2023, quando comparado a 2022. Foram 5.587 alertas totalizando 102.956 ha em 2023.

Fonte dos Dados: RAD2023: Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2023 – São Paulo, Brasil – MapBiomas, 2024.