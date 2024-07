Jovens de Rio Branco recebem formação gratuita em cinema

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Breu Filmes e Seiva Colab Amazônica oferecem cursos de cinema gratuito para a população realizando a Seiva.Lab – 1º Ciclo de Formação em Cinema: Imagem e Som, de 13 a 21 de agosto, na Filmoteca Acreana que funciona anexo à Biblioteca Pública, na Av. Getúlio Vargas, 389 – Bosque, Rio Branco – AC, 69900-660

A fundadora da Breu Filmes, Juliana Barros, conta que essa é uma ação que visa preencher uma lacuna de formação na área de direção de fotografia e técnico de som no Estado. “A ideia da Seiva.Lab é ser uma ação continuada de formação na cadeia produtiva do cinema, começamos pela fotografia e som, mas estamos elaborando novos projetos de formação para área da produção executiva, montagem, atuação e outras”, completa a fundadora da Breu que também é diretora e roteirista.

Anúncios

Para ministrar o curso “Som para Cinema”, a ação contará com Rafael Travassos, som diretista e desenhista de som do estúdio de finalização pernambucano Sound8 atuante principalmente no mercado Norte-Nordeste. Travassos explica que, em formato intensivo, a proposta do curso é fazer com que a turma tenha contato com aspectos relacionados à atuação de profissionais do departamento de som, fazendo parte de uma cadeia que permite a realização de obras audiovisuais. O desenhista de som detalha que quem participar da formação verá “desde a abordagem histórica da música e do som no cinema, passando pelos fundamentos de percepção sonora e física do som, aprendendo sobre as etapas que permeiam um projeto sonoro, da pré-produção até a pós-produção e todos os elementos que dinamizam esse processo”.

O curso “Direção de fotografia e câmera” será ministrado pelo diretor de fotografia David Pacheco que assina a fotografia do documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal. Em sua trajetória profissional, o diretor também já trabalhou como assistente de Walter Carvalho. Pacheco diz que lugares como o Acre têm a potência de realizar produções genuinamente brasileiras, mas que para isso é preciso estimular e fomentar todas as fases da cadeia produtiva do setor audiovisual. “E o início de tudo se dá com a formação de público e a formação artística e técnica de estudantes e profissionais ampliando a capacidade desses polos criativos em contar suas próprias histórias”, analisa.

Quem tiver interesse é possível se candidatar para os dois cursos, inscrevendo-se gratuitamente no link https://forms.gle/ 4X42QgzyU9aQasEz8. As inscrições podem ser feitas até o dia 05/08/2024 e a lista com os nomes selecionados será divulgada até o dia 08/08/2024 na página de instagram https://www. instagram.com/breufilmes_/. Como um curso acontece pela manhã e o outro pela tarde, é possível participar de ambos.

As formações são voltadas para profissionais da área do audiovisual, mas a fundadora da Breu Filmes, Juliana Barros, ressalta que os cursos também receberão “jovens de todas as classes sociais que tenham interesse em se formar na área da fotografia e som para cinema”.

Seiva

A Seiva Colab Amazônica é um grupo voltado para produção e ações formativas de cinema, composto por quatro produtoras independentes acreana lideradas por mulheres. Fazem parte do grupo a Celestina Produções, Palmácea Filmes e Banzeiro Filmes e a Breu Filmes, correalizadora do Seiva.Lab – 1º Ciclo de Formação em Cinema: Imagem e Som.

Sobre os professores

Rafael Travassos – som direitista e desenhista de som, trabalha com audiovisual desde que formou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco e se profissionalizou na área através de cursos oferecidos pelo CTAVPE e pelo CANNE. Foi um dos fundadores do estúdio de finalização Sound8, onde trabalha com desenho de som e faz parte da equipe de edição. O Sond8 atua no mercado Norte-Nordeste ajudando na criação narrativa de filmes através do som. Seus mais recentes projetos foram o longa-metragem ‘Propriedade’, do diretor pernambucano Daniel Bandeira, e a segunda temporada da série ‘Lama dos Dias’, de Hilton Lacerda.

David Pacheco – cineasta brasileiro, que atua como diretor, diretor de fotografia e produtor no mercado audiovisual. Estudou Cinema na Universidade Federal Fluminense, onde já começou a trabalhar como assistente de câmera de Walter Carvalho.

Em 2017, fotografou o filme “Divinas Divas” de Leandra Leal, documentário premiado em festivais nacionais e internacionais, sendo o filme desse gênero mais visto nos cinemas do país nesse mesmo ano. Com ele foi finalista do Prêmio ABC na categoria melhor direção de fotografia em Documentário. Em sua trajetória também se destaca a série “Passaporte Para a Liberdade” de Jayme Monjardim, primeira coprodução internacional da Globo com a Sony Television, onde fez a operação de câmera e fotografia adicional.