Brasileiros passaram a apostar mais em 2024, mostra pesquisa

Uma da pesquisa realizada pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo) em parceria com a AGP Pesquisas no mês de junho revelou que 49% dos apostadores entrevistados aumentaram a frequência de suas apostas em 2024. Essa é a soma dos que disseram que a quantidade de jogos neste ano é “muito mais do que no ano anterior” e dos que disseram que é “um pouco a mais do que no ano anterior”.

Os que disseram que a frequência diminuiu somaram 35%. Desses, 21% disseram que caiu “pouco” e outros 14% disseram que a apostam “muito menos que no ano anterior”. Houve, ainda, quem dissesse que não houve mudanças (16%).

Dentre as diversas modalidades de apostas esportivas disponíveis, os resultados de futebol continuam a ser a favorita dos brasileiros, com 77% das apostas concentradas nesta categoria.

O cassino, especialmente os jogos de slots, também atrai uma grande parcela dos apostadores, com 50% dos entrevistados indicando que apostam regularmente nessas máquinas. Em 3º lugar na lista de preferências estão os cassinos ao vivo (25%), que englobam jogos de cartas, pôquer e blackjack.

FATORES DECISIVOS

Diversos fatores influenciam a decisão dos apostadores na hora de fazer uma aposta. Apostar em atletas ou times favoritos é o principal, tendo sido apontado por 53% dos entrevistados. O levantamento mostrou, ainda, que dentre as categorias especificadas, os influenciadores que incentivam apostas são a que menos faz diferença para o apostador (25%).

PERFIL DO APOSTADOR

O perfil médio do apostador brasileiro das chamadas bets, ou apostas esportivas, é homem, do Sudeste e de classe B ou C. Segundo o estudo, 64% de quem aposta online no Brasil afirma utilizar a renda principal para realizar as apostas on-line e 63% diz que teve parte do orçamento comprometido.

Além disso, 23% declara que, por conta das apostas, deixou de comprar roupas, 19% de fazer compras em supermercados, 14% de produtos de higiene e beleza, e 11% não gastou em cuidados com a saúde e medicações.

Quanto menor a idade dos apostadores, mais eles deixaram de comprar algo que precisavam ou gostariam para jogar nas bets. O levantamento mostra que 28% dos que deixaram de comprar algo têm entre 18 a 24 anos, enquanto somente 5% estão na casa dos 55 a 64 anos.

Do total, 29% dos apostadores têm de 25 a 34 anos; 22% de 35 a 44 anos; 15% de 18 a 24 anos; 13% tem 65 anos ou mais; 12% de 45 a 54 anos; e 10% de 55 a 64 anos.