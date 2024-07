Doenças respiratórias assolam aldeias do Alto Acre: mais de 1 mil já foram vacinados

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A campanha de imunização contra a influenza A em comunidades indígenas do Acre já vacinou 1.165 pessoas. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) atua na região desde 1º de julho, após o aumento de casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Doenças Diarreicas Agudas (DDA) em aldeias do município Assis Brasil.

A meta do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Acre é vacinar uma população indígena de cerca de 2 mil pessoas. A equipe da Força Nacional — composta por dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos — está concentrada nas aldeias do Rio Iaco, no Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Purus. Ao todo, foram registrados 337 casos de gripe e diarreia. Duas crianças morreram.

Anúncios

“A melhor forma de prevenção é a vacinação, por isso montamos uma campanha na região e começamos a imunizar todos que ali residem”, explica o coordenador da FN-SUS, Rodrigo Stabeli. Como reforço, o ministério enviou caixas térmicas e insumos para estruturar as ações de imunização no local. Além disso, um freezer foi encaminhado para a aldeia Jatobá e Extrema, para fortalecer a rede de frio local.

Segundo a secretaria, as notificações têm mostrado que crianças de 1 a 5 anos e idosos acima de 60 anos são desproporcionalmente afetados com as doenças.

Assis Brasil é um município de mais de 7 mil habitantes. A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia.

O Sistema de informação da Atenção à Saúde indígena (SIASI) registra que duas etnias — Jaminawa e Manchineri — residem na localidade, totalizando 2,1 mil indígenas, distribuídos em 32 aldeias.

Casos registrados

Síndrome gripal: 259

Doenças diarreicas agudas (DDA): 69

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 9