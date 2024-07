Acreano é campeão no Pan-Americano Masters de Atletismo nos EUA

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O acreano Juriel Maia conquistou mais uma medalha de ouro ao vencer a disputa dos 400m no Pan-Americano Masters de Atletismo, no domingo (14), na cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos.

Juriel Maia foi o vencedor das semifinais dos 400m ao completar a prova em 53 segundos no sábado (12). Na decisão, o velocista acreano cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 53s63.

O acreano também se classificou para a decisão dos 100m, que será nesta segunda-feira (15). Ele venceu as semifinais com o tempo de 11s25. Juriel Maia ainda está na disputa dos 200m e do revezamento 4×100.

Ao Ge/AC, Juriel Maia celebrou a conquista, lembrando que em 2023 ficou frustrado por ter se machucado às vésperas do Campeonato Sul-Americano e não ter competido. Após as recentes conquistas no Norte/Nordeste e na Copa do Brasil, a medalha de ouro nos EUA foi animadora. “Isso é muito satisfatório, tu não imagina a felicidade, o mix de emoção, alegria, satisfação que eu estou aqui. E queira eu não queira, eu não estou elevando só o meu nome, eu estou representando a nação, dentro dessa minha nação está o meu estado. Apesar de todas as situações, a falta de apoio e tudo, eu tenho muito orgulho de ser acreano. É uma alegria imensa. É difícil até de explicar”, declarou.