Romildo tinha dois hobbies: torcer pelo Vasco e comentar política

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hector Magalhães, 40 anos, um dos filhos do ex-governador Romildo Magalhães, que faleceu na manhã deste domingo, 15, compartilhou suas lembranças do pai e destacou a forte amizade que construíram ao longo da vida.

O filho enfatizou que o relacionamento deles era extremamente harmonioso e afirmou que dificilmente haverá outro tão próximo. Ele também revelou que os hobbies do pai eram esportes e política. “As lembranças que vou ter do meu pai são as melhores possíveis. É difícil ter um relacionamento melhor que o nosso, porque, além de pai e filho, nós éramos melhores amigos. A gente compartilhava as coisas, conversava das 15h às 19h, o tempo passava e a gente nem percebia. Assistíamos aos jogos do Vasco, falávamos de política, comentávamos sobre ela, isso era um hobby nosso. Então, o que vai ficar são esses momentos”, relembrou.

Anúncios

Com orgulho, Hector afirmou que Romildo deixará um legado importante no Acre. “Meu pai teve um legado que vai ficar na história do Acre por seus grandes feitos. Ele sempre buscou ajudar quem mais precisava, basta olhar os programas sociais de seu governo. Ele é o único político que galgou os quatro degraus no estado do Acre”, declarou.

Ele também agradeceu ao governador Gladson Cameli por conceder o Palácio Rio Branco para a realização do velório. “Agradeço pelo carinho e a homenagem do governador Gladson Cameli, que disponibilizou o Palácio Rio Branco para o velório do meu pai, sendo a primeira vez que o local recebe um velório de um governador. A gente fica muito honrado, pois o que ele fez está sendo reconhecido e valorizado”, disse.