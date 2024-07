Ipê Empreendimentos lança Residencial Sibipiruna com casas de 2 e 3 quartos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã deste sábado, 13, a Ipê Empreendimentos lançou a 4ª fase do Loteamento Parque Bonsucesso: o Residencial Sibipiruna. O evento, realizado no Stand de Vendas da Ipê no Bonsucesso, reuniu potenciais compradores, investidores imobiliários, moradores locais e representantes da Caixa Econômica Federal. O investimento total é de R$ 27,5 milhões.

Ricardo Moura Leite, diretor comercial da empresa, destacou que o empreendimento contará com 93 casas pré-fabricadas, com design moderno e qualidade superior, além de amplos quintais e suítes. Ele informou que as 37 residências de 2 quartos custarão R$ 259.900, enquanto as 56 residências de 3 quartos serão vendidas por R$ 319.900. Os terrenos têm 175 metros quadrados. A meta de vendas para o dia será de 30%.

Anúncios

“Estamos lançando as casas do Residencial Sibipiruna, com 93 casas de 2 ou 3 quartos, todas com suíte, em terrenos amplos de 175 metros quadrados. Oferecemos condições de parcelamento e financiamento imbatíveis, em parceria com a Caixa Econômica. É o melhor bairro de Rio Branco”, ressaltou.

José Eduardo de Moura Leite, proprietário da empresa, destacou que o novo empreendimento contará com casas pré-fabricadas, o que agiliza a construção civil. “Essa modalidade permite a construção de uma casa por dia, facilitando a negociação de imóveis e oferecendo ao cliente a possibilidade de financiar sua casa pela Caixa Econômica com mensalidades acessíveis”, afirmou.

O empresário também ressaltou a durabilidade das casas pré-montadas. “Essas casas têm uma durabilidade comprovada de 15 anos, sem vícios de construção”, declarou.

Thiago Araújo, superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Acre, destacou o papel do banco como braço do governo federal para políticas habitacionais. “Estamos aqui para levar crédito habitacional à população acreana. Qualquer pessoa interessada pode procurar nossas agências, correspondentes bancários ou lotéricas credenciadas para simulação, avaliação de crédito e contratação do financiamento imobiliário”, explicou.

Dona Eloilma Chaves procurou um dos representantes de venda da Ipê para adquirir um dos imóveis. De acordo com ela, o foco é montar uma escola ou clínica para crianças autistas. “Na verdade, eu queria saber se podia comprar o terreno e, dentro da casa, fazer um empreendimento. Quero montar uma clínica para crianças autistas ou uma escola infantil, porque essa é uma necessidade no nosso estado. Como mãe de crianças e profissional da área, vejo que isso é importante e que aqui no Bonsucesso não tem”, salientou.

Projeto de Arborização

Durante o evento, membros da Ipê Empreendimentos e da Caixa Econômica plantaram três árvores de Ipê Amarelo e Rosa, reafirmando o compromisso ambiental da empresa. Eduardo Leite destacou que o objetivo é criar um ambiente acolhedor e familiar para as famílias do Bonsucesso.

“A Ipê sempre foi comprometida com o meio ambiente. Plantamos milhares de árvores em Rio Branco e agora estamos focando ainda mais nisso. Hoje, plantamos três árvores e planejamos arborizar toda a avenida com essas variedades, que se adaptam bem à nossa região”, argumentou.

Fundada em 1978, a Ipê Empreendimentos iniciou suas atividades com um loteamento de 26 lotes na Chácara Ipê, em Rio Branco. Desde então, a empresa cresceu exponencialmente, impactando positivamente a vida de mais de 20 mil famílias. Atualmente, conta com 26 loteamentos consolidados e mais de 23 mil lotes comercializados.