Homem é ferido a golpes de faca durante bebedeira em bar de Rio Branco

Ramisson Eduardo Amaral, de 34 anos, foi ferido a golpes de faca na tarde desta sexta-feira, 12, em um bar situado na Rua Venezuela, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ramisson estava bebendo com amigos no bar quando começou a discutir com um deles. Irritado, um homem não identificado, em posse de uma faca, desferiu dois golpes que atingiram Ramisson no ombro esquerdo e nas costas. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Eduardo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).