Neuralink deve fazer 2º teste em humanos nas próximas semanas

Elon Musk disse na 4ª feira (10.jul.2024) que a Neuralink vai, “na próxima semana” ou “algo assim”, realizar o implante de seu chip cerebral em uma 2ª cobaia. Em uma transmissão ao vivo no X (antigo Twitter), o empresário declarou querer dar “super poderes” às pessoas.

A empresa de neurotecnologia precisou modificar o chip depois que, na 1ª cobaia, o dispositivo começou a apresentar falhas devido à soltura dos fios implantados em seu cérebro. A Neuralink propôs uma solução que envolve a inserção mais profunda dos fios ultrafinos no cérebro, especificamente 8 milímetros no córtex motor, em comparação com os 3 a 5 milímetros do implante anterior.

“Agora, estamos passando para nosso 2º paciente”, afirmou Musk, acrescentando que “se tudo correr bem”, o chip deve ser implantado em diversos outros pacientes até o fim deste ano.

Segundo o empresário, a empresa pretende ajudar pacientes com lesões cerebrais e na coluna ao permitir que eles controlem telefones e computadores com suas mentes através do implante de um dispositivo chamado “Telepathy” (telepatia, em português).

A empresa obteve, em 20 de maio, a aprovação da FDA (Food and Drug Administration), a agência de saúde dos EUA, para avançar com a implantação de seu chip cerebral em um 2º participante humano.

Musk ressaltou que, antes das falhas, foram alcançados “ótimos” resultados com o 1º paciente. “Para a próxima fase de implementação, realmente queremos garantir que fazemos o máximo progresso possível entre cada paciente da Neuralink”, declarou.

“Queremos dar super poderes às pessoas”, disse. “Não estamos apenas restaurando sua funcionalidade [cerebral], mas, realmente [dando] uma funcionalidade muito maior do que a de um ser humano normal”, acrescentou.