Famílias de baixa renda atingidas por enchente recebem agasalhos em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defesa Civil do Estado do Acre realizou nesta quinta-feira, 11, doação de casacos para 155 famílias na capital acreana. As doações foram feitas à Associação Cristã Amor ao Próximo e beneficia moradores dos bairros Montanhês, Tancredo Neves, Caladinho e Vista Linda.

As doações chegam em boa hora, já que o Acre está em plena época das friagens na região amazônica.

Anúncios

As doações são de roupas novas apreendidas em operações da Receita Federal do estado de São Paulo e envidadas ao Acre.

Conforme a Defesa Civil, os critérios para receber são ter sido atingida pela enchente deste ano, está cadastrado nos programas sociais do governo e fazer do CadÚnico do governo federal.