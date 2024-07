Corpo de homem é encontrado boiando às margens do Rio Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O corpo de um homem, cuja identidade ainda é desconhecida, foi encontrado boiando às margens do Rio Acre, na manhã desta quinta-feira, 11, na rua 1º de Maio, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O cadáver, em estado de decomposição, foi visualizado por populares que caminhavam na região. A Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegarem ao local, confirmaram a informação recebida.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que o corpo já estava há algum tempo no Rio Acre.

Após o término da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Moradores relataram à polícia que o homem encontrado morto pode ser uma pessoa conhecida como “Pai Véio”, um dependente químico que sempre circulava pela região.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).