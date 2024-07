Cirurgião conhecido internacionalmente vem ao Acre participar de Fórum

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No próximo sábado, 13, ocorrerá no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC), em Rio Branco, o 1° Fórum de Acessos Vasculares do Acre, promovido pelo Programa de Educação Médica Continuada. O evento, que inclui um curso de acesso venoso guiado por ultrassom, será realizado das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Na ocasião, serão abordados temas como acessos vasculares em diálise e a experiência do Centro de Acessos Vasculares de Brasília. Além disso, haverá o lançamento do livro “Acessos Vasculares” pelo Dr. Thiago Almeida Barroso (CRM-DF 23261).

Os palestrantes do fórum serão:

– Dr. Thiago Almeida Barroso (CRM-DF 23261) – Especialista em Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular.

– Dra. Jarinne Camilo Landim Nasserala (CRM-AC 1212) – Mestre em Ciências Médicas, Especialista em Clínica Médica e Nefrologia.

– Dra. Angela Magalhães (CRM-AC 936) – Graduada em Medicina, Mestre em Saúde Coletiva, com Residência em Cirurgia Geral, Angiologia e Cirurgia Vascular.

O objetivo do evento é atualizar os profissionais médicos sobre as últimas evidências e diretrizes na área de acessos vasculares no Estado do Acre. O público-alvo será composto por médicos e estudantes de medicina do Estado do Acre, que participarão de exposições teóricas, interações com os palestrantes, esclarecimentos de dúvidas e discussões práticas.

A ação é realizada em conjunto pelo Conselho Regional de Medicina, o Hospital do Rim Acre, o Conselho Regional de Enfermagem e a Unimed.