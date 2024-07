Botafogo supera pênalti perdido, lesão, bate Vitória e assume a liderança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quinta (11), no Barradão, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Savarino marcou para os cariocas no segundo tempo. A jogada do gol saiu minutos após Eduardo perder um pênalti e se machucar na cobrança.

O alvinegro carioca fecha a 16ª rodada na primeira posição com 33 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que fica em segundo pelo número de gols marcados. Já o Vitória soma 15 e ocupa o 15º lugar da tabela.

A próxima rodada será decisiva para o Botafogo, que enfrenta o Palmeiras no Nilton Santos na quarta (17). No mesmo dia, o Vitória visita o Fortaleza.

Como foi o jogo

Começo disputado, mas sem sustos. O Glorioso foi a Salvador dependendo apenas de si para ficar na liderança, mas do outro lado o Leão da Barra começou a partida em ritmo acelerado. A boa marcação dos visitantes fez a partida ficar equilibrada, porém com muitas faltas que interromperam a fluidez das jogadas. Luiz Henrique, do Botafogo, acabou saindo com dores ainda no primeiro tempo.

Reinício com reviravoltas e mais emoção. Os times voltaram mais focados, premiando o Botafogo com um pênalti para tentar sair na frente. Em uma sequência dramática, Eduardo perdeu a cobrança e saiu lesionado pela própria finalização. Artur Jorge colocou Tchê Tchê no jogo, e minutos depois o meia começou a jogada que levou ao gol alvinegro.

Final tenso e prolongado. O Vitória chegou perto de empatar com as alterações de Thiago Carpini, mas a sorte alvinegra falou mais alto. Primeiro John fez boa defesa, e depois a bola explodiu no travessão. Na continuação, o Botafogo teve mais uma preocupação com atendimento médico a Gregore após corte na cabeça. O jogador continuou em campo e o árbitro acabou dando 12 minutos de acréscimos para compensar as paradas.

Lances de destaque

Grande chance. O Botafogo apareceu com perigo aos 15 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta. Savarino lançou bola na área, e Alexander Barboza cabeceou firme passando muito perto do gol.

Chutou mal. Aos 5 do segundo tempo, o Vitória teve boa chance com Lucas Esteves limpando a marcação para finalizar na entrada da área. O atacante chutou com muita força, mandando por cima do gol.

Pênalti! Gregore avançou com a bola pela direita e caiu no limite da área em dividida com Alerrando. A arbitragem marcou penalidade máxima.

Pra fora! Aos 10 minutos, Eduardo finalizou de perna direita e isolou a cobrança bem longe do gol. O jogador sentiu dores na coxa após o movimento e foi substituído na sequência.

0x1. Aos 16 minutos, Tchê Tchê aproveitou erro em saída de bola adversária para arrancar pela esquerda. O atacante finalizou e a bola foi espalmada por Lucas Arcanjo, que não conseguiu evitar a finalização de Savarino no rebote.

John, e depois travessão. Já na reta final, Wagner Leonardo tentou de cabeça e o goleiro botafoguense salvou espalmando para linha de fundo. No lance seguinte, Vitória chegou de novo com Jean Mota, que finalizou direto na trave superior.

Ficha Técnica

Vitória 0 x 1 Botafogo

Campeonato Brasileiro, 16ª rodada

Data e horário: 11 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Cartões amarelos: Muriel (do banco), Janderson; Eduardo, Ponte, Diego Hernandez

Gols: Savarino

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Willean Lepo, Wagner Leonardo e PK (Janderson); Willian Oliveira (Jean Mota), Luan Santos (Zé Hugo) e Léo Naldi (Fabio Soares); Matheusinho, Lucas Esteves e Alerrandro (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini

Botafogo: John, Ponte (Damian Suarez), Barboza, Halter e Marçal; Grégore, Marlon Freitas (Diego Hernandez) e Eduardo (Tchê Tchê); Savarino, Luiz Henrique (Óscar Romero) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge