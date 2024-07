Justiça decreta prisão de ex-diretor da Sesacre por estuprar enteada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 3ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco decretou a prisão definitiva de Hilder Halley Oliveira Dias, ex-chefe do Departamento de Ações Primárias (DAP) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e servidor federal do Ministério da Saúde.

Halley foi condenado a 12 anos por abuso sexual de sua enteada no ano de 2019, quando a criança tinha apenas 12 anos (leia aqui). Apesar da condenação, Dias recorria em liberdade. Com a decisão da justiça por sua prisão em definitivo, deve ser preso há qualquer momento.

Halley Dias teria abusado sexualmente também da enteada mais nova, que tinha apenas 6 anos. Neste processo, foi condenado há 14 anos, mas também recorre em liberdade.

O pedido de prisão contra Halley constava no portal do Conselho Nacional de Justiça. O ac24horas procurou a mãe das duas crianças, a mesma disse que não tinha conhecimento do pedido de prisão, mas ressaltou o fato de a justiça estar sendo feita.