Previsão é de tempo frio e ventilado para esta terça no Acre

Nesta terça-feira (9), a incursão de ar polar deixará o tempo frio e ventilado no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (sul da região de selva). As informações são do portal O Tempo Aqui.

O tempo será bom e seco, com muito sol, no Distrito Federal, em Goiás e no leste de Mato Grosso. Calor e chuvas, que podem ser intensas e acompanhadas de raios, são esperados no Amazonas (exceto o sul) e na região de selva do Peru (exceto o sul). As temperaturas nesta terça devem variar entre 13°C e 28°C.

Frio durante a semana

Segundo o pesquisador Davi Friale, o frio, durante a noite, permanecerá, pelo menos, até o início da próxima semana, sendo mais intenso entre sexta-feira e domingo.

Durante o dia, o sol vai predominar e a umidade relativa do ar, durante as tardes, deverá ficar entre 20% e 30%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana. As temperaturas máximas variam entre 25°C e 28°C no leste e no sul do Acre, e entre 28°C e 31°C no centro e no oeste do estado.