Líderes do Grupo J. Cruz visitam Casa Museu mantida pelo ex-desembargador

O empresário Edson Oliveira, acompanhado dos líderes do Grupo J. Cruz, viveu uma experiência diferente no último sábado, 6. No lugar das reuniões de negócios, avaliação da semana e as metas de crescimento, o dia foi de conhecer um pouco mais da história do Acre.

O grupo esteve na Casa Museu, hoje um dos principais acervos da história do Acre, que é mantida pelo ex-desembargador do Tribunal de Justiça Arquilau de Castro Melo, que se tornou um verdadeiro guardião da memória do estado. São peças que fazem parte e explicam a história do estado que lutou para ser brasileiro. Um dos espaços visitados e um defumador, onde os seringueiros transformavam o látex na borracha. Durante a conversa, Arquilau relembrou as lutas e histórias dos seringueiros, destacando a importância de preservar nosso patrimônio cultural.

Edson Oliveira, um dos maiores empreendedores do Acre, tem uma história muito inspiradora. A Casa Museu o fez lembrar parte de sua vida, já que o empresário cortou seringa e foi servente de pedreiro, antes de se tornar dono de uma rede com 35 farmácias no Acre, além da forte atuação no ramo de cosméticos.

Atualmente, Edson, é um dos embaixadores do programa “Amazônia Que Eu Quero”, iniciado em 2019 pela Fundação Rede Amazônica. Oliveira ressaltou a importância da visita e da preservação da memória do Acre. “A visita à Casa Museu foi uma experiência fantástica, pois conseguimos relembrar o passado. Eu, que já cortei seringa e sou do interior, fiquei muito grato pelo convite do Dr. Arquilau para visitar o local. Confesso que fiquei surpreso, pois mesmo sendo acreano, muitas vezes não conhecemos a história a fundo. Quero parabenizar a Casa Museu pela oportunidade que nos deu. Estou realmente muito grato pelo convite”.