Homologação parcial do resultado do concurso do MP para servidor efetivo é publicada

Nesta terça-feira, 9, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou a homologação parcial do resultado final do concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas para servidores na instituição. O edital de homologação pode ser conferido na edição de hoje do Diário Eletrônico (Dempac), contendo a lista dos candidatos aprovados, classificados e dos casos que se encontram sub judice.

A homologação refere-se a todos os cargos, exceto ao cargo de Analista Ministerial – Comunicação Social – Ensino Superior reservado à concorrência das pessoas com deficiência, considerando que ainda há candidato que concorre a esta vaga em processo de conclusão de avaliação.

O concurso é organizado pelo Instituto Verbena e busca preencher 45 vagas imediatas, distribuídas entre 35 para analista ministerial e 10 para técnico ministerial. As áreas contempladas pelas vagas oferecidas incluem Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

