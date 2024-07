Homem invade UPA com terçado para matar ‘amigo’ após briga por drogas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem identificado como André invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, situada no bairro Palheiral, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, com a intenção de matar um “amigo” após uma briga por drogas.

De acordo com informações da polícia, André e seu “amigo”, cuja identidade não foi revelada, estavam consumindo drogas na Praça Luiz Gálvez, popularmente conhecida como Praça da Semsur. Em determinado momento, André notou a falta de alguns papelotes de droga e começou a discutir com o amigo, acreditando que ele havia furtado os entorpecentes. A situação rapidamente escalou, levando André a surtar.

Armado com um terçado, André desferiu um golpe na direção da cabeça do amigo. A vítima, tentando se defender, agarrou a lâmina do terçado, resultando em cortes profundos em quatro dedos. Em pânico e temendo por sua vida, o amigo correu em direção à UPA da Baixada da Sobral, entrando pelo setor de emergência. Lá, ele foi revistado por um vigilante e recebeu atendimento médico.

André, ainda transtornado e acreditando que a droga havia sido furtada, seguiu a vítima até a recepção da UPA. O vigilante da unidade, ao avistar André armado com o terçado no saguão lotado, sacou um revólver calibre 38 e ordenou que André se rendesse. Imediatamente, André obedeceu, sentou-se no chão e largou a arma.

Após ser rendido, André foi levado ao setor de emergência da UPA, onde foi sedado. A Polícia Militar foi acionada. Entretanto, o amigo de André, após receber atendimento, fugiu do hospital. Com isso, os policiais não puderam levar André a delegacia, já que a vítima não estava presente para registrar a queixa.

A Polícia Militar apreendeu o terçado e registrou um boletim de ocorrência informativo sobre o incidente.