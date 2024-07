Educação abre inscrições para coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) está com as inscrições abertas para o cargo de coordenador de Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). As vagas estão disponíveis nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de agosto.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/Gtbsgb3HHAe2XrBw5, acessível no site oficial da SEE. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e enviar a documentação exigida em formato PDF (cópias digitalizadas legíveis).

Anúncios

Podem se candidatar para a função servidores efetivos ativos vinculados à SEE ou aposentados, independentemente da esfera governamental de vínculo. Além disso, é necessário possuir diploma de licenciatura plena em qualquer área de atuação e comprovar experiência como professor da educação básica.

O coordenador de polo poderá atuar por até oito anos, com processos seletivos realizados a cada quatro anos. A função é remunerada com uma bolsa mensal no valor de R$ 1.550.

Confira o Edital