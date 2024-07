Acre deve ter frio intenso no próximo sábado e domingo, diz Friale

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador Davi Friale falou ao ac24horas na noite desta terça-feira, 9, que as baixas temperaturas com noites geladas devem permanecer até o fim de semana, com alta intensidade no sábado e domingo.

Segundo o pesquisador, na manhã de quarta-feira, 10, o frio tende a ser intenso, podendo chegar a 14 graus em Rio Branco. “Não foi surpresa porque nós anunciamos com muita antecedência. Vamos ter noites frias, geladas, como eu tenho alertado a população, por vários dias seguidos. Nesta quarta-feira, a temperatura vai amanhecer abaixo de 14 graus em Rio Branco e em boa parte do Vale do Acre. O frio continuará até o fim de semana, com mais intensidade no sábado e domingo” explicou.

Davi adiantou ainda que, na próxima semana, as noites deverão ser amenas, com dias ensolarados e baixa umidade do ar. “Na próxima semana, o frio vai persistir durante a noite, embora durante o dia o sol apareça com forte intensidade. A baixa umidade vai causar alguns transtornos à população. A umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana. Portanto, é importante hidratar a pele, evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, e ingerir muito líquido. As noites continuarão geladas e os dias ensolarados, com um clima típico de deserto”, declarou.

Veja o vídeo: