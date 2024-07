Pastor que caiu de ponte no Quixadá consegue leito na UTI e mulher vai para Fundhacre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pastor João da Cruz e a missionária Samya Soraya, que ficaram em estado grave após o carro em que estavam ser empurrado para fora de uma ponte sobre o Igarapé Pitangir, na estrada do Quixadá, na noite de domingo (7) apresentam melhora no estado de saúde e estão estáveis.

De acordo com Discilene Cruz, esposa do pastor João, o homem está em condição de saúde estável e não há previsão de necessidade de intervenção cirúrgica. Ele segue no Pronto-Socorro de Rio Branco entubado, e conseguiu leito na UTI, onde responde bem aos medicamentos.

Já Sâmya Soraia foi transferida do Pronto-Socorro para a Fundação Hospital Estadual do Acre com estado de saúde estável, mas sem movimento nas pernas após fratura de coluna na vértebra T12. Ela deve passar por uma cirurgia nas próximas horas.