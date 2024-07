Criminoso é preso após trocar tiros com a Polícia Militar no Taquari

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Genilson dos Santos da Silva, de 25 anos, foi preso após um confronto armado com policiais militares do 2° Batalhão na noite deste domingo, 7, na rua Baguari, bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento de rotina no bairro Taquari, com o objetivo de prevenir confrontos entre facções criminosas e durante a ronda, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita trafegando de bicicleta.

Ao se aproximarem para abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram para se defender. Os suspeitos não acertaram os policiais e fugiram, entrando em uma área de mata com um esgoto que atravessa o bairro.

Ainda segundo a polícia, Genilson caiu da bicicleta, correu e jogou a arma de fogo na região do esgoto. Devido à escuridão e à água turva, os policiais não conseguiram localizar a arma. No entanto, conseguiram interceptar Genilson, enquanto seu comparsa conseguiu escapar.

Durante a fuga, Genilson se feriu e foi preso por uma das guarnições que participava do cerco policial. Ele foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.