Vitória bate o Criciúma, se reabilita no Brasileirão e abre vantagem do Z-4

O Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Criciúma por 2 x 1 neste domingo (7). Após o confronto da 15ª rodada no Barradão, o Rubro-Negro foi a 15 pontos e abriu três de vantagem para o Corinthians, que aparece em 17 e tem dois triunfos a menos.

Os primeiros 20 minutos foram de total controle do Criciúma, que encurralou o Vitória no campo de defesa, mas não conseguiu transformar a superioridade em bola na rede. Depois, o Leão equilibrou a partida e fez dois gols em sequência com Alerrandro, de pênalti, e Lucas Esteves com passe do centroavante rubro-negro. Antes do intervalo, a equipe catarinense diminuiu com Matheusinho.

Na segunda etapa, o Criciúma voltou com mais ímpeto ofensivo e esteve mais próximo do gol – Arthur Caíke carimbou o travessão. Porém, o Rubro-Negro soube se defender e segurou o time catarinense para conquistar o resultado positivo.

No próximo confronto, o Vitória terá mais uma vez o Barradão como palco. Na quinta-feira (11), a equipe baiana recebe o Botafogo, às 21h30, pela 16ª rodada do Brasileirão.

FONTE: METRO1