Torcedor do Brasil ofende capitão Danilo após eliminação da Copa América: ‘Seu horrível, pede para ir embora’; vídeo

A eliminação do Brasil na Copa América contra o Uruguai pelas quartas de final, no último sábado, azedou o clima com a torcida. Durante a chegada da delegação brasileira ao hotel após a partida, um torcedor da seleção chamou de “horrível” o capitão e lateral-direito, Danilo, que respondeu de forma irônica o xingamento: “Quero te agradecer pelo apoio”. O momento da discussão foi gravado pela ESPN.

Danilo foi xingado por um torcedor na chegada da Seleção Brasileira ao hotel após a eliminação e parou pra conversar com o homem que o ofendeu.#FutebolNaESPN #CopaAmérica #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/m7AbigH7jl

— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) July 7, 2024



Além da ofensa, o torcedor pediu para que o jogador deixasse a seleção brasileira. Ao lado de Danilo, o meio-campista Lucas Paquetá ouviu a reclamação e também foi tirar satisfação no momento.

Não é a primeira vez que Danilo se envolve em uma discussão com torcedores. Na estreia do Brasil pela Copa América, o lateral afirmou que “não tinha ninguém brincando” para brasileiros na arquibancada depois do empate sem gols contra a Costa Rica.

Na entrevista pós-jogo, o atleta deixou em aberto seu futuro na seleção brasileira e comentou a eliminação da Copa América. — Eu vou para casa descansar, tem 40 dias que não vejo os meus filhos e já vou pensar — disse — O resultado pesa muito, não ter vencido hoje, não ter seguido em frente na competição, mas entendo que algumas frustrações são necessárias para o crescimento desses atletas, que estão vivendo pela primeira vez essa experiência, essa pressão, esse tipo de jogo da América do Sul.