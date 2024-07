No Dia Mundial do Fusca, o videomaker do ac24horas mostra histórias de pessoas, seus carros e paixões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último dia 22 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Fusca, o icônico carro que é um verdadeiro sucesso no mundo todo e reúne milhares de apaixonados em todo o país, inclusive no Acre. A data foi ideia do brasileiro Alexander Gromow, em 1995, para comemorar o modelo que foi eleito o carro do século.

A data foi escolhida porque em 22 de junho de 1934, há exatos 90 anos, foi assinado o contrato entre a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã e Ferdinand Porsche para fabricar o Volkswagen ou ‘carro do povo’, em tradução livre do alemão, que para nós brasileiros, se eternizou como fusca.

Por aqui, todos os anos, os amantes do fusca se encontram em frente ao Palácio Rio Branco para festejar a data e expor veículos com as mais diversas características e estilos. O evento é cheio de nostalgia e atrai curiosos que sonham um dia comprar um fusquinha. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos foi lá conferir.

Antes, porém, Kennedy foi conversar com o funcionário público aposentado Paulo Viana, que possui uma história de amor a três com o seu fusca. Após conhecer a futura esposa, na década de 1980, o casal resolveu comprar o veículo antes mesmo de pensar em noivar e casar. Eliete não está mais entre nós, mas o carro se tornou a principal ligação entre os dois, até hoje.

“Não tem valor financeiro, é sentimental. Casamos em 82, levamos o carro, voltamos para cá em 84, trouxemos o carro de volta. Esse carro levou nossos filhos para a escola diariamente e até hoje ele está aqui. A Eliete não está, e ele vai ficar comigo até eu partir. Quando eu partir, vai ficar a lata, mas o carro vai comigo”, diz Paulo.

Entre muitos personagens, Kennedy mostra o fascínio das crianças pelo veículo. Ao conhecer o garoto Atos, o videomaker foi surpreendido com o grau de conhecimento do entrevistado a respeito do famoso veículo. Uma senhora prometeu ao neto de cinco anos financiar um fusca e dar a ele de presente.

Quem assistir ao vídeo vai se impressionar com a mulher, que mesmo sendo deficiente visual, ela tem apenas 5% da visão, carrega um verdadeiro amor pelo carro e consegue “enxergar” as características ao sair tocando no veículo. “Eu sinto [o carro] passando a mão. Pergunto as cores”, diz.

São muitas histórias em torno da paixão e do amor pelo fusca, todas elas repletas de muito orgulho de seus proprietários, que gostam de mostrar cada detalhe dos seus carros e compartilhar suas experiências e conhecimentos com o público que prestigia o evento.

