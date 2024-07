Motociclista de aplicativo e venezuelano caem de ponte e vão parar no Pronto-Socorro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O motociclista de aplicativo, identificado como Leis, de 33 anos, e o venezuelano Angel Daniel Pulido Guzman, de 29 anos, ficaram gravemente feridos após caírem da ponte do Caipora, no Km 25 do Ramal Caipora, na rodovia AC-90, na Transacreana, em Rio Branco.

Segundo informações de amigos do venezuelano, Angel Daniel estava na garupa de uma moto modelo Honda Titan, de cor preta, conduzida pelo motorista de aplicativo, a caminho da casa de sua namorada na zona rural de Rio Branco. Devido às más condições do ramal, agravadas pela chuva, o motorista de aplicativo escorregou na ponte, caindo junto com a moto e o passageiro, de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Com o impacto, Leis sofreu uma fratura no fêmur direito, enquanto Angel Daniel apresentou suspeita de fratura no peito e no quadril esquerdo.

Uma ambulância básica e outra de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos aos pacientes e os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ambos estão em estado de saúde estável, mas suas condições clínicas podem se agravar.