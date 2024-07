Homem é executado com três tiros na Via Verde em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sidnei Roberto Cunha de Oliveira, de 39 anos, foi executado a tiros em via pública na madrugada deste domingo, dia 7, na Via Verde, próximo ao shopping, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Sidnei estava trafegando em uma motocicleta quando foi abordado por um homem não identificado em um veículo. O criminoso, em posse de uma arma de fogo, efetuou três disparos que atingiram a vítima no abdômen, peito e braço. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Anúncios

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Sidnei já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Sidnei foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente está sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).