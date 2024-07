Herdeiros de Roberto Justus: conheça os cinco filhos do empresário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Conhecido por sua carreira como empresário, Roberto Justus, 69, ficou popular ao se tornar também apresentador de TV, no começo dos anos 2000, quando comandou o reality O Aprendiz, na TV Record. Desde então, sua vida pessoal e a de alguns de seus familiares ganharam interesse do público semelhante ao que têm os artistas.

Suas filhas, Rafaella e Fabiana Justus são as mais populares. Rafa, que está prestes a completar 15 anos, esteve sob os holofotes desde o nascimento, enquanto Fabi se estabeleceu como influenciadora digital mostrando sua vida com o marido e os três filhos e, mas recentemente, sua luta contra a leucemia.

Anúncios

O que nem todos sabem é que Roberto Justus tem, na verdade, cinco filhos, frutos de quatro relacionamentos diferentes. O primogênito, Ricardo, é 37 anos mais velho que a caçula do empresário, a pequena Vicky, de 4 anos.

Em seu primeiro casamento, com Sacha Chryzman, ocorrido em 1980, Roberto Justus teve Ricardo, 41, e Fabiana Justus, 37. Em 1990, ele começou a namorar Gisela Prochaska, com quem teve Luiza Justus, 31, sua terceira filha.

No final da década de 1990, ele chegou a se casar com Adriane Galisteu, mas não teve filhos com ela. Anos mais tarde, em 2006, ele se casou com Ticiane Pinheiro, que foi sua quarta esposa, e com quem ele teve Rafaella Justus, 14. Já em 2015, o empresário se casou com Ana Paula Siebert, 36, sua atual esposa, e, juntos, eles tiveram Vicky.

Conheça os filhos do empresário Roberto Justus

Ricardo Justus

Ricardo Justus, 41, é o filho primogênito do empresário. Ele é cofundador e CEO de um estúdio de games e storytelling, com escritórios em São Paulo e Los Angeles. Ele se casou com a atriz Francieli Fischer, com quem teve os filhos Arthur, 6, e Stella, 3.

Fabiana Justus

Fabiana Justus, 37, é uma influenciadora e empresária, formada em comunicação social. Ela é casada com o empresário Bruno Levi D’Ancona e mãe das gêmeas Chiara e Sienna, 5, e de Luigi, de 10 meses.

Desde o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, em janeiro deste ano, Fabiana Justus não conseguiu se reunir muitas vezes com a família. Em março, ela realizou um transplante de medula óssea e, recentemente, afirmou que se considera curada.

Luiza Justus

Luiza Justus reuniu a família em abril deste ano para comemorar seus 31 anos. A ocasião não contou apenas com a presença de Fabiana, devido ao seu tratamento contra o câncer. A terceira filha do empresário segue a carreira do pai e mora em Nova York, nos Estados Unidos.

Sócia de uma rede de salão de beleza express, em São Paulo, Luiza costuma ser discreta nas redes sociais, embora acumule mais de 200 mil seguidores. Em 2022, ela se casou com Stephan Panico, no Copacabana Palace.