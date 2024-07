Galvão Bueno explode com Seleção Brasileira na web: ‘É muito ruim’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Galvão Bueno, narrador esportivo, numa rede social, detonou a Seleção Brasileira após a eliminação da Copa América, que chocou o país no último sábado (06). Em detalhes, ele apontou as falhas dos jogadores.

“Temos que agradecer que não é igual a Copa do Mundo ou Eurocopa. O Brasil não mostrou um futebol digno à altura da Seleção Brasileira em nenhuma apresentação. Nem na vitória de 4 a 1 em cima do Paraguai. Foram quatro jogos: três empates e uma única vitória, contra o Paraguai”, começou ele.

O narrador começou pontuando o desempenho de alguns jogadores durante a partida. “Vamos ao jogo de hoje. O Uruguai é um time mais pronto e o meio-campo é muito melhor. Eles começaram bem melhor. No começo, poderiam ter chegado ao gol. Depois o Brasil, com muita raça, com muita vontade, equilibrou o jogo. Até que [Éder] Militão e Marquinhos jogaram bem. Lá na frente, o Raphinha no começo foi bem, o Endrick lutou bastante, o Rodrygo não jogou, sumiu do jogo. O nível do jogo foi de médio para baixo”, prosseguiu.

“Mas como é que a seleção brasileira pode pretender chegar na semifinal, poder depois ir pra final, pra jogar com a Argentina na final? Se não consegue criar a chance de gol, se não faz gol”, adicionou.

‘É muito ruim’

Por fim, Galvão Bueno é enfático ao dizer que a Seleção Brasileira se encontra em uma fase péssima. “A verdade é a seguinte: essa Copa América faz parte da pior fase da história da seleção brasileira. O ano de 2023 foi uma vergonha. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Sexto lugar em 10 países da América do Sul. Perdeu nas Eliminatórias para a Colômbia, Uruguai e para a Argentina, em casa. A Seleção nunca tinha perdido em casa em jogo das Eliminatórias. É muito ruim essa Seleção Brasileira”, finalizou.