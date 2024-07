Cruzeiro atropela Corinthians e deixa rival no Z4 do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde deste domingo (07), o Cruzeiro atropelou o Corinthians e venceu por 3 a 0 no Mineirão. Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, os gols foram marcados por Matheus Pereira, Barreal, e Gabriel Verón.

Com o resultado, o time treinado por Fernando Seabra chegou a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que enfrenta o Atlético-GO fora de casa. Do outro lado da tabela, o Corinhians segue na zona de rebaixamento do torneio. Na 17ª posição, o Timão soma apenas 12 pontos em 15 jogos disputados.

O jogo

Jogando no Mineirão lotado, o Cruzeiro começou a partida pressionando e levando perigo. Aos seis minutos de jogo, já em sua terceira finalização perigosa, a Raposa abriu o placar com Matheus Pereira. O camisa 10 ganhou de Félix Torres, chegou sozinho na área e bateu cruzado sem chances para Donelli.

O Corinthians até tentou reagir, mas o Cruzeiro seguia levando mais perigo. Já na reta final da primeira etapa, o Timão chegou a empatar com Raniele, mas as linhas do VAR encontraram impedimento do volante e anularam o gol. No lance seguinte, o Cabuloso aumentou o placar com chute de Barreal, que arriscou de fora da área e viu Matheus Donelli não alcançar a bola.

No começo da segunda etapa, o Cruzeiro decidiu matar o jogo. Aos três minutos, Gabriel Verón aproveitou falha bizarra de Hugo e só empurrou para o fundo do gol.

Mesmo com o placar definido, o time de Fernando Seabra seguiu criando as melhores chances e chegando no ataque sem dificuldade. Por outro lado, o Corinthians sentiu muito e pouco assustou o goleiro Anderson.

Já nos acréscimos, o Cruzeiro marcou o quarto gol com Arthur Gomes. Após longa checagem do VAR, o lance foi anulado.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando visita o Grêmio, no Rio Grande do Sul

Desesperado na tabela, o Corinthians visita o Vasco, em jogo direto contra o Z4 do Brasileirão. O jogo acontece em São Januário, às 19h (de Brasília), na quarta.