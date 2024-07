Com 58,6mm de chuvas nas últimas 24h, Rio Acre ganha “fôlego”, mas permanece abaixo de 2,0m

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O acumulado de chuvas das últimas 24 horas em Rio Branco não foi suficiente para causar grande impacto no nível do Rio Acre na capital, que segue abaixo do 2 metros.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, choveu 58,6 milímetros entre às 6 horas da manhã do sábado, 6, e o mesmo horário deste domingo, 7, elevando o nível do rio em 7 centímetros.

Na manhã de sábado, o manancial registrou a cota de 1,75 metros, indo a 1,82 metros no começo do domingo, que tem previsão de mais chuvas no decorrer do período.

Segundo informações da Defesa Civil Municipal, em junho, o Rio acre perdeu 85cm de lâmina d’água, o que considerada uma situação muito severa. Foram registradas apenas 3 chuvas, nos dias 21, 26 e 30.

Esse acumulado, porém, totalizou apenas 21,1mm, sendo que no dia 26 choveu 19,2mm, ou seja, chuvas totalmente irregulares, o que serve como indício do que pode ocorrer o agravamento da situação nos próximos meses.