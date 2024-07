Botafogo vence Atlético-MG e se mantém na cola da liderança do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 na noite deste domingo, no Estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca chega a quatro jogos sem perder, enquanto os mineiros seguem na fase conturbada com apenas uma vitória em seis jogos.

O Galo teve um a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo. Igor Rabello acabou expulso. Os gols do Botafogo foram de Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino.

Anúncios

O Botafogo fica em segundo e se mantém na cola do Flamengo. Somente um ponto separa as duas equipes e o gol o fim garantiu o Alvinegro na frente do Palmeiras, que tem os mesmos 30 pontos e havia passado pelo saldo. O Atlético cai para 12º, com 18 pontos e um jogo a menos.

Os dois times voltam a jogar a quinta-feira. O Botafogo visita o Vitória às 21h30 (de Brasília), enquanto o Atlético-MG recebe o São Paulo no mesmo horário.

O Botafogo apresentou Allan, Igor Jesus e Thiago Almada à torcida. Os três foram ao gramado do Nilton Santos com direito a show de luzes. Eles reforçam a equipe nesta janela.

Arthur Jorge perde dois jogadores. Bastos e Tiquinho Soares levaram o terceiro amarelo e são desfalques para o time carioca.