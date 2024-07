Athletico vence de virada e se mantém colado no G4 do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Athletico voltou a sorrir neste domingo (7 de julho). Jogando fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, a equipe paranaense conseguiu vencer por 2 a 1 o Atlético-GO, de virada, mantendo-se na briga por um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. Os três gols do jogo saíram no segundo tempo, com Luiz Fernando abrindo o placar para o Dragão e Julimar e Di Yorio garantindo a virada (que veio após uma expulsão no time mandante e uma mudança “mágica” no visitante).

Com a vitória – a sétima em 15 jogos no Brasileirão -, o Athletico agora soma 25 pontos e permanece em sexto lugar no campeonato, dois pontos atrás de Bahia (5º), São Paulo (4º) e Botafogo (3º, mas com um jogo a menos). O Dragão, por sua vez, estaciona em 11 pontos (com só duas vitórias) e aparece na vice-lanterna.