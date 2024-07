Inscrições para programa Mais Médicos terminam neste sábado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para o novo edital do Mais Médicos vão até as 18h deste sábado (6.jul). São ofertadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. Não há cobrança de taxa.

Pela 1º vez, o governo vai disponibilizar vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. O cálculo do Ministério da Saúde é que o programa beneficie mais de 10,6 milhões de pessoas com prestação serviços na rede pública.

Segundo o ministério, os médicos serão alocados em regiões prioritárias e de vulnerabilidade social. Os profissionais vão atuar no primeiro atendimento realizado nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), que são responsáveis pelo acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos.

SISTEMA DE COTAS

Os profissionais selecionados vão receber bolsa-formação de R$ 14.058 por mês, que poderá ser paga por 4 anos. As vagas obedecerão às exigências de cotas para concursos públicos, que estipulam o mínimo de 20% de cotas étnico-raciais (que têm porcentagem de 50% quando há duas vagas) e de 9% para pessoas com deficiência.