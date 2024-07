Eduardo Costa rebate críticas sobre aparência após emagrecimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Eduardo Costa recebeu diversas críticas na internet após um vídeo em que ele aparece ‘paralisado’ durante um show viralizar. Diante disso, as pessoas passaram a criticar a aparência do sertanejo, que contou ter perdido cerca de 20kg.

Com especulações de que estaria doente, o cantor resolveu se pronunciar e explicou o motivo de permanecer em silêncio no palco.

“Falam da minha aparência. ‘Ah, tá magro demais’. E quando estava forte, ‘está forte demais’… Um monte de fofoqueiro demoníaco fala que eu estou doente, que eu estou conversando com espírito imundo. Não, eu repreendo em nome de Jesus, não aceito isso na minha vida, nem na vida de vocês”, disse Eduardo.

“Quando eu estou ali no palco, que vocês me veem parado ali cinco minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando. Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo, sem ter um pão”, contou o músico.

“Eu estou falando de um pão, não estou falando nada a mais não, estou falando de um pão. Muitas vezes eu deitei na minha cama sem ter um pão para comer. Nunca tive a certeza se amanhã eu ia almoçar de zero a 25 anos. Muitas vezes eu deitei e não sabia o que ia acontecer amanhã”, completou Eduardo.